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06.08.2021 09:35
Рубрика: Спорт

Боксер Гаджимагомедов стал серебряным призером Игр-2020

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов не смог завоевать золотую медаль Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 91 кг. В решающем поединке россиянин уступил кубинскому спортсмену Хулио ла Крусу единогласным решением судей.
Текст: Максим Домчев
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В пятницу российские боксеры завершили выступление на Олимпиаде. Последним на ринг вышел Муслим Гаджимуратов, но он в финале не смог победить кубинца Хулио ла Круса, проиграв единогласным решением судей.

В итоге российские боксеры в столице Японии завоевали одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые медали.

Триумфатором Игр в Токио стал Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) взял серебро, а бронзовые медали выиграли Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг) и Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).

Этот результат - второй в истории российского бокса на Олимпиадах. На Играх в Рио-де-Жанейро сборная России завоевала одно золото и три бронзы.

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