Боксер Гаджимагомедов стал серебряным призером Игр-2020
В пятницу российские боксеры завершили выступление на Олимпиаде. Последним на ринг вышел Муслим Гаджимуратов, но он в финале не смог победить кубинца Хулио ла Круса, проиграв единогласным решением судей.
В итоге российские боксеры в столице Японии завоевали одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые медали.
Триумфатором Игр в Токио стал Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) взял серебро, а бронзовые медали выиграли Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг) и Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).
Этот результат - второй в истории российского бокса на Олимпиадах. На Играх в Рио-де-Жанейро сборная России завоевала одно золото и три бронзы.
Сборная России завоевала пять медалей в 13-й день Олимпиады 05.08.2021
В четверг россияне завоевали пять медалей на Олимпиаде: два золота, серебро и две бронзы. По итогам 13 дней Игр в Токио сборная России имеет в активе 16 золотых, 22 серебряные, 20 бронзовых наград и занимает пятое место в общем медальном зачете