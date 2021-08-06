Боксер Гаджимагомедов стал серебряным призером Игр-2020

В пятницу российские боксеры завершили выступление на Олимпиаде. Последним на ринг вышел Муслим Гаджимуратов, но он в финале не смог победить кубинца Хулио ла Круса, проиграв единогласным решением судей.

В итоге российские боксеры в столице Японии завоевали одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые медали.

Триумфатором Игр в Токио стал Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) взял серебро, а бронзовые медали выиграли Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг) и Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).

Этот результат - второй в истории российского бокса на Олимпиадах. На Играх в Рио-де-Жанейро сборная России завоевала одно золото и три бронзы.