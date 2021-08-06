Финал в мужском пляжном волейболе с участием россиян покажет "Первый канал"

Игра начнется в 11.30 по времени Токио, но в Москве и на территориях аналогичного часового пояса в этот момент будет 05.30 утра. А в Калининградской области и вовсе - 04.30 утра.

Трансляция матча Красильников/Стояновский - Мол/Сорум также будет показана в записи, но значительно позже фактического времени проведения игры.

Смотрите этот финал в записи:

- на телеканале "МАТЧ! ИГРА" в 00.05 в ночь с 7 на 8 августа по московскому времени

- на телеканале "МАТЧ! СТРАНА" в 01.55 в ночь с 7 на 8 августа по московскому времени