06.08.2021 14:40
Рубрика: Спорт
Финал в мужском пляжном волейболе с участием россиян покажет "Первый канал"
В субботу, 7 августа, действующие чемпионы мира по пляжному волейболу россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в финале олимпийского турнира будут биться за "золото" с соперниками из Норвегии. Этот матч в прямом эфире покажет "Первый канал" (05.30 мск).
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Игра начнется в 11.30 по времени Токио, но в Москве и на территориях аналогичного часового пояса в этот момент будет 05.30 утра. А в Калининградской области и вовсе - 04.30 утра.
Трансляция матча Красильников/Стояновский - Мол/Сорум также будет показана в записи, но значительно позже фактического времени проведения игры.
Смотрите этот финал в записи:
- на телеканале "МАТЧ! ИГРА" в 00.05 в ночь с 7 на 8 августа по московскому времени
- на телеканале "МАТЧ! СТРАНА" в 01.55 в ночь с 7 на 8 августа по московскому времени
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