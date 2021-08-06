Сестры Аверины вышли в финал Олимпиады с лучшими результатами
В соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх россиянки Арина и Дина Аверины квалифицировались в финал индивидуального многоборья с лучшими результатами.
В сумме за четыре упражнения (обруч, мяч, булавы, лента) Дина Аверина набрала 106,300 балла, Арина Аверина - 106,175 балла.
Замыкает тройку лучших представительница Израиля Линой Ашрам (103,100).
Анастасия Салос из Беларуси (99,150) на четвертой позиции, израильтянка Николь Зеликман (95,900) - на пятой.
Финальные соревнования в личном многоборье пройдут в субботу.
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