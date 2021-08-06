06.08.2021 13:01
Рубрика: Спорт
Борец Абдулрашид Садулаев вышел в финал Олимпиады
Фото: Ritchie B. Tongo/EPA
В полуфинале Олимпийских игр в весовой категории до 97 кг российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев победил кубинца Рейнериса Саласа Переса со счетом 4:0.
В 1/8 финала россиянин прошел представителя Азербайджана Шарифа Шарифова - 5:0, а в четвертьфинале - грузина Элизбара Одикадзе со счетом 10:0.
Во втором полуфинале встречаются турок Сулейман Карадениз и американец Кайл Фредерик Снайдер.
Финальная схватка состоится 7 августа.
Отметим, что Садулаев является олимпийским чемпионом 2016 года.
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