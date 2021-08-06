Российский борец Сидаков выиграл золото Олимпиады

В финале россиянину противостоял представитель Беларуси Магомедхабиб Кадимагомедов.

В первой половине схватки белорусский спортсмен заработал штрафной балл.

Сидаков уверенно контролировал ход поединка и сумел провести еще несколько результативных действий - 7:0.

Борец принес России 17-ю золотую медаль Игр в Токио.

Напомним, что в полуфинале Сидаков победил представителя Казахстана Данияра Кайсанова со счетом 11:0.