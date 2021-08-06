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Идет  день олимпиады
06.08.2021 14:09
Рубрика: Спорт

Российский борец Сидаков выиграл золото Олимпиады

Россиянин Заурбек Сидаков стал олимпийским чемпионом в вольной борьбе в весовой категории до 74 кг.
Текст: Максим Домчев

В финале россиянину противостоял представитель Беларуси Магомедхабиб Кадимагомедов.

В первой половине схватки белорусский спортсмен заработал штрафной балл.

Сидаков уверенно контролировал ход поединка и сумел провести еще несколько результативных действий - 7:0.

Борец принес России 17-ю золотую медаль Игр в Токио.

Напомним, что в полуфинале Сидаков победил представителя Казахстана Данияра Кайсанова со счетом 11:0.

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