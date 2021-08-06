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Идет  день олимпиады
06.08.2021 16:41
Рубрика: Спорт

Российские гандболистки вышли в финал Олимпиады

Женская сборная России по гандболу переиграла команду Норвегии со счетом 27:26 и вышла в финал олимпийского турнира.
Текст: Максим Домчев
Фото: Franck FIFE / AFP Фото: Franck FIFE / AFP
Фото: Franck FIFE / AFP

В полуфинале в Токио сошлись две сильнейшие команды последних Олимпийских игр - Россия и Норвегия. В последнее время противостояние этих команд стало ключевым.

Россиянки на протяжении всего матча уверенно играли у своих ворот. Впрочем, без проблем не обошлось - в первой половине встречи Анна Сень была удалена до конца матча за удар локтем. Но и без нее первая половина осталась за нашими - 14:11.

В дальнейшем все попытки отыграть сборной Норвегии разбивались об оборону во главе с вратарем Анной Седойкиной. И все же в концовке от преимущества в шесть голов оставалось все меньше и меньше. Норвежки сократили отставании до минимума - 26:27, но спасти игру им не дали.

Сборная России вышла в финал, где сыграет с командой Франции.

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