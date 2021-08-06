Российские гандболистки вышли в финал Олимпиады

В полуфинале в Токио сошлись две сильнейшие команды последних Олимпийских игр - Россия и Норвегия. В последнее время противостояние этих команд стало ключевым.

Россиянки на протяжении всего матча уверенно играли у своих ворот. Впрочем, без проблем не обошлось - в первой половине встречи Анна Сень была удалена до конца матча за удар локтем. Но и без нее первая половина осталась за нашими - 14:11.

В дальнейшем все попытки отыграть сборной Норвегии разбивались об оборону во главе с вратарем Анной Седойкиной. И все же в концовке от преимущества в шесть голов оставалось все меньше и меньше. Норвежки сократили отставании до минимума - 26:27, но спасти игру им не дали.

Сборная России вышла в финал, где сыграет с командой Франции.