Российские гандболистки вышли в финал Олимпиады
В полуфинале в Токио сошлись две сильнейшие команды последних Олимпийских игр - Россия и Норвегия. В последнее время противостояние этих команд стало ключевым.
Россиянки на протяжении всего матча уверенно играли у своих ворот. Впрочем, без проблем не обошлось - в первой половине встречи Анна Сень была удалена до конца матча за удар локтем. Но и без нее первая половина осталась за нашими - 14:11.
В дальнейшем все попытки отыграть сборной Норвегии разбивались об оборону во главе с вратарем Анной Седойкиной. И все же в концовке от преимущества в шесть голов оставалось все меньше и меньше. Норвежки сократили отставании до минимума - 26:27, но спасти игру им не дали.
Сборная России вышла в финал, где сыграет с командой Франции.
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