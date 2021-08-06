Путин поздравил борца Сидакова с победой на Олимпиаде в Токио

Президент Владимир Путин поздравил Заурбека Сидакова с триумфальным выступлением на Олимпиаде в Токио. Российский спортсмен завоевал золото в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг.

"Проявив яркие чемпионские качества, в упорной и напряженной борьбе Вы одержали верх над сильными соперниками и на деле доказали, что достойны самой высокой награды", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что своей победой олимпиец существенно укрепил лидерские позиции отечественной школы вольной борьбы, и пожелал Заурбеку Сидакову дальнейших успехов.