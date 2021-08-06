Российские синхронистки с лучшим результатом вышли в финал Игр-2020

Сборная России по синхронному плаванию выиграла техническую программу на Олимпиаде в Токио.

В командных соревнованиях Россию представляют Алла Шишкина, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина и Полина Комар.

Россиянки в технической программе превзошли всех, получив оценку 97,2979 балла.

Второй результат показали китаянки - 96,2310. На третьей позиции украинская команда - 94,2685.

В субботу спортсменки представят произвольную программу.