Российские синхронистки с лучшим результатом вышли в финал Игр-2020
Сборная России по синхронному плаванию выиграла техническую программу на Олимпиаде в Токио.
В командных соревнованиях Россию представляют Алла Шишкина, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина и Полина Комар.
Россиянки в технической программе превзошли всех, получив оценку 97,2979 балла.
Второй результат показали китаянки - 96,2310. На третьей позиции украинская команда - 94,2685.
В субботу спортсменки представят произвольную программу.
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