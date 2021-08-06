Показ матчей за олимпийские медали в баскетболе на телеканалах 7 августа

В субботу, 7 августа, в финале мужского олимпийского турнира по классическому баскетболу 5х5 сыграют состоящая из звезд сильнейшей клубной лиги мира НБА американская Dream Team ("Команда-Мечта") очередного созыва и амбициозная сборная Франции. Прямая трансляция - на телеканале "Россия 1" (с 05.30 по Москве).