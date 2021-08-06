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Идет  день олимпиады
06.08.2021 16:22
Рубрика: Спорт

Показ матчей за олимпийские медали в баскетболе на телеканалах 7 августа

В субботу, 7 августа, в финале мужского олимпийского турнира по классическому баскетболу 5х5 сыграют состоящая из звезд сильнейшей клубной лиги мира НБА американская Dream Team ("Команда-Мечта") очередного созыва и амбициозная сборная Франции. Прямая трансляция - на телеканале "Россия 1" (с 05.30 по Москве).
Текст: Илья Трисвятский
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Также 7 августа состоятся матчи за "бронзу" у мужчин и женщин: Словения - Австралия и Сербия - Франция соответственно. Мы приводим полное расписание телетрансляций игр за медали баскетбольных турниров на 7 августа.

Где будем смотреть баскетбол

7 августа, суббота

"Россия 1"

05.30. Мужчины. Финал. США - Франция. Прямая трансляция.

"МАТЧ! Игра"

10.00. Женщины. За третье место. Сербия - Франция. Прямая трансляция.

11.50. Мужчины. Финал. США - Франция. Трансляция в записи.

14.00. Мужчины. За третье место. Словения - Австралия. Прямая трансляция.

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