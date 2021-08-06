Показ матчей за олимпийские медали в баскетболе на телеканалах 7 августа
Также 7 августа состоятся матчи за "бронзу" у мужчин и женщин: Словения - Австралия и Сербия - Франция соответственно. Мы приводим полное расписание телетрансляций игр за медали баскетбольных турниров на 7 августа.
7 августа, суббота
"Россия 1"
05.30. Мужчины. Финал. США - Франция. Прямая трансляция.
"МАТЧ! Игра"
10.00. Женщины. За третье место. Сербия - Франция. Прямая трансляция.
11.50. Мужчины. Финал. США - Франция. Трансляция в записи.
14.00. Мужчины. За третье место. Словения - Австралия. Прямая трансляция.
Финал в мужском пляжном волейболе с участием россиян покажет "Первый канал" 14:40
7 августа действующие чемпионы мира по пляжному волейболу россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в финале олимпийского турнира будут биться за "золото" с соперниками из Норвегии. Этот матч в прямом эфире покажет "Первый канал" в 05:30 утра