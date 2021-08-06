Где смотреть волейбольный финал мужских сборных России и Франции
Олимпийские чемпионы Лондона-2012 россияне в полуфинале нынешнего турнира в Токио одолели своих едва ли не самых принципиальных соперников последнего десятилетия бразильцев - 3:1.
Французам было попроще. Они выиграли 3:0 у Аргентины, которая сенсационно вышла в полуфинал и может быть абсолютно довольна уже самим фактом попадания в квартет сильнейших команд Олимпиады.
Показ финала Россия - Франция в записи:
- "МАТЧ! ИГРА" в 00.55 в ночь с 7 на 8 августа по московскому времени
Финал в мужском пляжном волейболе с участием россиян покажет "Первый канал" 14:40
7 августа действующие чемпионы мира по пляжному волейболу россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский в финале олимпийского турнира будут биться за "золото" с соперниками из Норвегии. Этот матч в прямом эфире покажет "Первый канал" в 05:30 утра
Велогонщицы Хатунцева и Новолодская завоевали бронзовые медали Игр-2020 12:22
Велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская завоевали бронзовые медали Олимпийских игр в Токио в мэдисоне. Золотые награды выиграли британки Кэти Арчибальд и Лора Кенни, серебряные - датчанки Амали Дидериксен и Джули Лет