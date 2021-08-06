Где смотреть волейбольный финал мужских сборных России и Франции

Олимпийские чемпионы Лондона-2012 россияне в полуфинале нынешнего турнира в Токио одолели своих едва ли не самых принципиальных соперников последнего десятилетия бразильцев - 3:1.

Французам было попроще. Они выиграли 3:0 у Аргентины, которая сенсационно вышла в полуфинал и может быть абсолютно довольна уже самим фактом попадания в квартет сильнейших команд Олимпиады.

Показ финала Россия - Франция в записи:

- "МАТЧ! ИГРА" в 00.55 в ночь с 7 на 8 августа по московскому времени