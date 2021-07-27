Бацарашкина и Черноусов выиграли серебро в стрельбе на ОИ-2020

В финале россияне встречались с представителями Китая Цзян Жаньсинь и Пан Вэй. Увы, завоевать золото российской команде не удалось.

Китайцы уверенно вели в счете, однако затем Бацарашкиной и Черноусову удалось догнать соперников, но в решающих выстрелах представители Китая оказались немного точнее.

Для Бацарашкиной эта вторая медаль в Токио. Ранее она выиграла золото в личном турнире.

Бронзовые медали достались команде Украины.