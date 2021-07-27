Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Ближайшие соревнования
Расписание
4:30
Плавание
Финалы
8:15
Гандбол
Женщины. Предварительный этап - Россия - Швеция
9:00
Прыжки в воду
Женщины, вышка 10 м, синхронные прыжки
11:25
Баскетбол 3x3
Россия - Италия (женщины) / Россия - Сербия (мужчины)
Идет  день олимпиады
27.07.2021 06:02
Рубрика: Спорт

Бацарашкина и Черноусов выиграли серебро в стрельбе на ОИ-2020

Россияне Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов стали серебряными призерами в соревновании смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпийских играх в Токио.
Текст: Максим Домчев
Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов. Фото: Станислав Красильников/ТАСС Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

В финале россияне встречались с представителями Китая Цзян Жаньсинь и Пан Вэй. Увы, завоевать золото российской команде не удалось.

Фото: REUTERS/ALEKSANDRA SZMIGIEL
Евгений Рылов: Ради "золота" плыл на пределе возможностей

Китайцы уверенно вели в счете, однако затем Бацарашкиной и Черноусову удалось догнать соперников, но в решающих выстрелах представители Китая оказались немного точнее.

Для Бацарашкиной эта вторая медаль в Токио. Ранее она выиграла золото в личном турнире.

Бронзовые медали достались команде Украины.

Новости чемпионата
Климент Колесников: Олимпийское "серебро" - это круто 05:59
Российские волейболистки обыграли Аргентину во втором матче на ОИ-2020 05:40
Ефимова и Чикунова не смогли завоевать медаль на 100 м брассом 05:37
Австралийка Маккиоун стала чемпионкой ОИ-2020 в плавании на спине 05:23
Пловец Малютин стал пятым в финале на 200 метров вольным стилем 05:00
Евгений Рылов: Ради "золота" плыл на пределе возможностей 05:52

Евгений Рылов: Ради "золота" плыл на пределе возможностей 05:52

Евгений Рылов, который принес сборной России первое за 25 лет олимпийское "золото" в плавании, поделился своими впечатлениями после победы. Он также признался, что пошел ва-банк в финале на 100-метровке на спине

Рылов и Колесников выиграли золото и серебро на 100 м на спине 05:10

Рылов и Колесников выиграли золото и серебро на 100 м на спине 05:10

Российские пловцы сумели завоевать первое золото на Олимпийских играх в Токио. В заплыве на 100 метров на спине победы добился Евгений Рылов, опередивший на финише своего соотечественника Климента Колесникова

Российские волейболисты одержали вторую победу на Играх в Токио 02:24

Российские волейболисты одержали вторую победу на Играх в Токио 02:24

Мужская сборная России одержала вторую победу на олимпийском турнире в Токио, одолев американцев. "Выиграть 3:1 у сильной команды, которая показывает хороший волейбол, - это отличный результат", - подчеркнул тренер Туомас Саммелвуо

Третий день Игр в Токио стал золотым для сборной России 26.07.2021

Третий день Игр в Токио стал золотым для сборной России 26.07.2021

Саблистка Позднякова, тхэквондист Храмцов и команда гимнастов стали лучшими на Играх в Токио, завоевав для нашей сборной в один день три "золота". С тайфуном сравнил победу в командном турнире Олимпиады один из лидеров гимнастической сборной России Никита Нагорный