Бацарашкина и Черноусов выиграли серебро в стрельбе на ОИ-2020
В финале россияне встречались с представителями Китая Цзян Жаньсинь и Пан Вэй. Увы, завоевать золото российской команде не удалось.
Китайцы уверенно вели в счете, однако затем Бацарашкиной и Черноусову удалось догнать соперников, но в решающих выстрелах представители Китая оказались немного точнее.
Для Бацарашкиной эта вторая медаль в Токио. Ранее она выиграла золото в личном турнире.
Бронзовые медали достались команде Украины.
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