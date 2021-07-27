Евгений Рылов: Ради "золота" плыл на пределе возможностей

Женя, вас с Климентом Колесниковым разделили 0,02 секунды. Какие ощущения от такого плотной борьбы?
Евгений Рылов: Не все было гладко по ходу соревнований - в полуфинале, в предварительных. Так что все, что сейчас сделал, это буквально за пределами моих возможностей. Показал, наверное, наилучшее время на данный момент. Но я пошел ва-банк и не доплыл последние метры, сильно сводило мышцы. И это было очень близко. Клим подбирался.
Если бы проиграли, это была бы трагедия?
Евгений Рылов: Не знаю, что было бы. Не буду отвечать на этот вопрос. Часто задаю его себе сам. Иногда это мешает. Важно не то, как могло бы случиться, а то, как все закончилось на самом деле.
Круто, что на пьедестале сразу два россиянина?
Евгений Рылов: Однозначно. Раньше американцы никогда не проигрывали спину. А тут мы вдвоем забираем два первых места. Рекорд мира еще не побит, но это можно будет исправить. У меня еще заплыв на 200 м на спине, у Клима - 100 м вольный. Поэтому заканчивайте меня поздравлять. Хотя нет, поздравлять с дистанцией можно, но работа на Олимпиаде еще не закончилась.
В плавании 25 лет ждали олимпийской победы. Чувствуете себя особенным человеком?
Евгений Рылов: Честно, наверное, нет. У меня же цель была не исправить положение вещей, а доказать, что я лучше всех мире.
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