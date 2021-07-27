Рылов и Колесников выиграли золото и серебро на 100 м на спине
Во вторник российские пловцы сумели завоевать первое золото на Олимпийских играх в Токио.
В заплыве на 100 метров на спине победы добился Евгений Рылов, опередивший на финише своего соотечественника Климента Колесникова.
Россияне с первых метров вышли вперед. Колесников стал лучшим по итогам 50 метров, но после разворота Рылов сумел прибавить и опередил своего товарища по команде.
Это золото стало первым для российских пловцов с Олимпиады 1996 года.
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