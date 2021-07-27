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Идет  день олимпиады
27.07.2021 05:00
Рубрика: Спорт

Пловец Малютин стал пятым в финале на 200 метров вольным стилем

Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Россиянин Мартин Малютин не смог попасть в призеры на дистанции 200 метров вольным стилем. Он стал пятым, а золото досталось британцу Томасу Дину.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Плавание на Олимпиаде в Токио

В финальном заплыве россиянин в первой половине дистанции держался в конце, а затем начал ускоряться. Но для медали этого не хватило. Малютин стал всего лишь пятым.

Титул олимпийского чемпиона завоевал британец Томас Дин, показавший результат 1 минута 44.22 секунды. Вторым на финише оказался еще один спортсмен из Великобритании Данкан Скотт. Третий результат у бразильца Фернандо Схеффера.

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