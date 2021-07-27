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Идет  день олимпиады
27.07.2021 05:37
Рубрика: Спорт

Ефимова и Чикунова не смогли завоевать медаль на 100 м брассом

Россиянки Евгения Чикунова и Юлия Ефимова показали четвертый и пятый результаты в финальном заплыве на 100 метров брассом.
Текст: Максим Домчев
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

На Олимпиаде в Токио прошел финальный заплыв у женщин на дистанции 100 метров брассом. В нем принимали участие две спортсменки из России - совсем юная Евгения Чикунова и Юлия Ефимова.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Со старта наши спортсменки сразу же уступили лидерам, но на второй половине дистанции сумели прибавить. Увы, это не принесло медалей. Чикунова стала четвертой, а Ефимова - пятой.

Победу одержала американка Лидия Якоби - 1 минута 04,95 секунды. Второй на финише была представительница ЮАР Татьяна Схунмакер - 1.05,22. Третье место у еще одной американки Лилли Кинг - 1.05,54.

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