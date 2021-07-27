Ефимова и Чикунова не смогли завоевать медаль на 100 м брассом

На Олимпиаде в Токио прошел финальный заплыв у женщин на дистанции 100 метров брассом. В нем принимали участие две спортсменки из России - совсем юная Евгения Чикунова и Юлия Ефимова.

Со старта наши спортсменки сразу же уступили лидерам, но на второй половине дистанции сумели прибавить. Увы, это не принесло медалей. Чикунова стала четвертой, а Ефимова - пятой.

Победу одержала американка Лидия Якоби - 1 минута 04,95 секунды. Второй на финише была представительница ЮАР Татьяна Схунмакер - 1.05,22. Третье место у еще одной американки Лилли Кинг - 1.05,54.