27.07.2021 12:27
Рубрика: Спорт
Россияне проиграли сербам в матче олимпийского турнира по баскетболу 3x3
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Мужская сборная России по баскетболу 3 на 3 уступила команде Сербии в своем заключительном матче в круговом турнире на Олимпиаде в Токио.
Встреча завершилась со счетом 21:10 в пользу балканской команды.
Сборная России, уже гарантировавшая себе путевку в плей-офф, с тремя победами в семи матчах расположилась на пятом месте в турнирной таблице.
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