Россияне проиграли сербам в матче олимпийского турнира по баскетболу 3x3

Мужская сборная России по баскетболу 3 на 3 уступила команде Сербии в своем заключительном матче в круговом турнире на Олимпиаде в Токио.

Встреча завершилась со счетом 21:10 в пользу балканской команды.

Сборная России, уже гарантировавшая себе путевку в плей-офф, с тремя победами в семи матчах расположилась на пятом месте в турнирной таблице.