27.07.2021 14:59
Рубрика: Спорт
Эстонские шпажистки выиграли "золото" Олимпиады в Токио
Фото: REUTERS
Женская сборная Эстонии по фехтованию на шпагах стала победителем Олимпийских игр в Токио. В финале эстонские спортсменки одолели команду Южной Кореи со счетом 36:32. Это первая золотая медаль в копилке Эстонии на этих Играх.
В поединках за "бронзу" итальянские шпажистки были сильнее девушек из сборной Китая.
В турнире принимали участие россиянки. Наши спортсменки заняли восьмое место.
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