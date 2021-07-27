Эстонские шпажистки выиграли "золото" Олимпиады в Токио

Женская сборная Эстонии по фехтованию на шпагах стала победителем Олимпийских игр в Токио. В финале эстонские спортсменки одолели команду Южной Кореи со счетом 36:32. Это первая золотая медаль в копилке Эстонии на этих Играх.

В поединках за "бронзу" итальянские шпажистки были сильнее девушек из сборной Китая.

В турнире принимали участие россиянки. Наши спортсменки заняли восьмое место.