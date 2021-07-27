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Идет  день олимпиады
27.07.2021 14:59
Рубрика: Спорт

Эстонские шпажистки выиграли "золото" Олимпиады в Токио

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Женская сборная Эстонии по фехтованию на шпагах стала победителем Олимпийских игр в Токио. В финале эстонские спортсменки одолели команду Южной Кореи со счетом 36:32. Это первая золотая медаль в копилке Эстонии на этих Играх.

Фото: Reuters
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В поединках за "бронзу" итальянские шпажистки были сильнее девушек из сборной Китая.

В турнире принимали участие россиянки. Наши спортсменки заняли восьмое место.

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