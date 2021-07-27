Дзюдоист Насагэ принес Японии девятое "золото" Олимпиады

Японский дзюдоист Таканори Нагасэ стал победителем олимпийского турнира в весовой категории до 81 кг.

В финале соперником японского спортсмена стал Саид Моллаеи, представляющий Монголию. Насагэ добился победы и принес девятое "золото" своей команде.

В поединках за "бронзу" побед добились спортсмен из Австрии Шамиль Борчашвили и бельгиец Маттиас Кассе.

В этом виде программы Россию представлял Алан Хубецов, но он выбыл из борьбы на стадии четвертьфинала.