27.07.2021 13:47
Рубрика: Спорт
Дзюдоист Насагэ принес Японии девятое "золото" Олимпиады
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Японский дзюдоист Таканори Нагасэ стал победителем олимпийского турнира в весовой категории до 81 кг.
В финале соперником японского спортсмена стал Саид Моллаеи, представляющий Монголию. Насагэ добился победы и принес девятое "золото" своей команде.
В поединках за "бронзу" побед добились спортсмен из Австрии Шамиль Борчашвили и бельгиец Маттиас Кассе.
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