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Идет  день олимпиады
27.07.2021 17:01
Рубрика: Спорт

Россия завоевала три "золота" в четвертый день Олимпиады

27 июля на Олимпиаде в Токио были разыграны 22 комплекта наград. Сборная России сумела пополнить свою копилку еще тремя медалями высшего достоинства. Первую из них принес пловец Евгений Рылов, победивший на дистанции 100 м на спине. Это "золото" для пловцов стало первым за последние 25 лет. Вторым в этом заплыве финишировал Климент Колесников.
Текст: Максим Домчев

Продолжают триумфальное выступление представители спортивной гимнастики. Вслед за яркой победой мужчин еще более убедительно выступили женщины, выигравшие командное многоборье. Еще одно "золото" дня у тхэквондиста Владислава Ларина.

Сборная России по тхэквондо по итогам турнира заняла первое место, завоевав четыре медали - две золотые, серебряную и бронзовую.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Завоевали очередные медали и стрелки. Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов стали вторыми в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, а Сергей Каменский и Юлия Каримова - третьими в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте.

По итогам четырех дней по числу золотых медалей лидирует команда Японии, на счету которой 10 наград. По 9 медалей высшей пробы у США и Китая. Российская команда четвертая - 7.

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