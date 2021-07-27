Россия завоевала три "золота" в четвертый день Олимпиады
Продолжают триумфальное выступление представители спортивной гимнастики. Вслед за яркой победой мужчин еще более убедительно выступили женщины, выигравшие командное многоборье. Еще одно "золото" дня у тхэквондиста Владислава Ларина.
Сборная России по тхэквондо по итогам турнира заняла первое место, завоевав четыре медали - две золотые, серебряную и бронзовую.
Завоевали очередные медали и стрелки. Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов стали вторыми в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, а Сергей Каменский и Юлия Каримова - третьими в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в миксте.
По итогам четырех дней по числу золотых медалей лидирует команда Японии, на счету которой 10 наград. По 9 медалей высшей пробы у США и Китая. Российская команда четвертая - 7.
Тхэквондист Владислав Ларин завоевал золотую медаль Олимпийских игр 16:04
Россиянин Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг. В финальном поединке первый номер рейтинга Ларин одолел представителя Северной Македонии Деяна Георгиевски. Это второе "золото" российской команды в тхэквондо
Российские гимнастки завоевали "золото" Олимпийских игр в командном многоборье 15:53
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