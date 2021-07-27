Кремль гордится российскими медалистами на Олимпиаде
"Вы знаете, что предыдущий день был очень урожайный на медали разного достоинства, прежде всего золотые", - обратил он внимание в ходе разговора с журналистами.
Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин направил поздравительные телеграммы новым российским олимпийским чемпионам.
Отметим, что накануне - в третий день Олимпийских игр в Токио - российские спортсмены завоевали пять медалей в том числе три золотые. Золотые награды получили София Позднякова (фехтование на саблях), мужская сборная по спортивной гимнастике (командное многоборье), а также тхэквондист Максим Храмцов в весовой категории до 80 кг.
Сборная России завоевала "бронзу" в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте 09:38
Российские спортсмены Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзовые медали Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в соревнованиях смешанных команд. Наши стрелки в матче за "бронзу" победили представителей Южной Кореи