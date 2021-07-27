Кремль гордится российскими медалистами на Олимпиаде

"Вы знаете, что предыдущий день был очень урожайный на медали разного достоинства, прежде всего золотые", - обратил он внимание в ходе разговора с журналистами.

Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин направил поздравительные телеграммы новым российским олимпийским чемпионам.

Отметим, что накануне - в третий день Олимпийских игр в Токио - российские спортсмены завоевали пять медалей в том числе три золотые. Золотые награды получили София Позднякова (фехтование на саблях), мужская сборная по спортивной гимнастике (командное многоборье), а также тхэквондист Максим Храмцов в весовой категории до 80 кг.