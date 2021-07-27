Тхэквондист Ларин принес России седьмое "золото" Олимпиады в Токио
В финальном поединке первый номер рейтинга Ларин встречался с представителем Северной Македонии Деяном Георгиевски. Поединок получился напряженным.
Первые два раунда прошли в равной борьбе, но россиянин был чуть точнее. А в третьем Ларин смог развить успех - 15:9.
Это второе "золото" российской команды в тхэквондо. Ларин принес России седьмую золотую медаль Игр-2020.
У женщин в весовой категории свыше 67 кг победу одержала Милица Мандич из Сербии. В финале она победила Ли Да Бин из Южной Кореи. "Бронза" у Бьянки Уокден из Великобритании и француженки Алтеи Лорен.
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