В финальном поединке первый номер рейтинга Ларин встречался с представителем Северной Македонии Деяном Георгиевски. Поединок получился напряженным.

Первые два раунда прошли в равной борьбе, но россиянин был чуть точнее. А в третьем Ларин смог развить успех - 15:9.

Это второе "золото" российской команды в тхэквондо. Ларин принес России седьмую золотую медаль Игр-2020.

У женщин в весовой категории свыше 67 кг победу одержала Милица Мандич из Сербии. В финале она победила Ли Да Бин из Южной Кореи. "Бронза" у Бьянки Уокден из Великобритании и француженки Алтеи Лорен.