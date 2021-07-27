Сборная Японии по софтболу завоевала золотые медали домашней Олимпиады
Спортсменки сборной Японии стали лучшей командой Олимпиады в соревнованиях по софтболу.
В финале хозяйки Игр обыграли команду США со счетом 2:0.
Третье место и бронзовые медали завоевали канадские софтболистки, которые оказались сильнее сборной Мексики - 3:2.
Софтбол не был представлен на двух последних Олимпиадах. После перерыва его снова включили в программу Летних Игр.
Российские гимнастки завоевали "золото" Олимпийских игр в командном многоборье 15:53
Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории выиграла командные соревнования на Олимпиаде. Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова набрали 169,528 балла. "Серебро" у США, "бронза" - у Великобритании
Сборная России завоевала "бронзу" в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте 09:38
Российские спортсмены Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзовые медали Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в соревнованиях смешанных команд. Наши стрелки в матче за "бронзу" победили представителей Южной Кореи