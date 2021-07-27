Сборная Японии по софтболу завоевала золотые медали домашней Олимпиады

Спортсменки сборной Японии стали лучшей командой Олимпиады в соревнованиях по софтболу.

В финале хозяйки Игр обыграли команду США со счетом 2:0.

Третье место и бронзовые медали завоевали канадские софтболистки, которые оказались сильнее сборной Мексики - 3:2.

Софтбол не был представлен на двух последних Олимпиадах. После перерыва его снова включили в программу Летних Игр.