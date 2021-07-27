Бразилец Феррейра стал первым в истории олимпийским чемпионом по серфингу
На Олимпийских играх в Токио были разыграны первые медали по серфингу. В соревнованиях у мужчин золотую медаль выиграл бразилец Итало Феррейра. Теперь его имя войдет в историю как первого олимпийского чемпиона по серфингу среди мужчин.
Второе место занял Каноа Игараси из Японии. Оуэн Райт из Австралии стал бронзовым призером. Достижение этого спортсмена уникально тем, что в 2015 году он получил черепно-мозговую травму и смог восстановиться после нее.
Серфинг дебютировал на Олимпийских играх в Токио. Будет разыгран еще один комплект наград - в соревнованиях у женщин.
Italo Ferreira is the inaugural men's Olympic #Surfing champion!@isasurfing @TimeBrasil #BRA pic.twitter.com/hNV6qv1Ihj— Olympics (@Olympics) July 27, 2021
Сборная России завоевала "бронзу" в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в миксте 09:38
Российские спортсмены Юлия Каримова и Сергей Каменский завоевали бронзовые медали Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров в соревнованиях смешанных команд. Наши стрелки в матче за "бронзу" победили представителей Южной Кореи