Бразилец Феррейра стал первым в истории олимпийским чемпионом по серфингу

На Олимпийских играх в Токио были разыграны первые медали по серфингу. В соревнованиях у мужчин золотую медаль выиграл бразилец Итало Феррейра. Теперь его имя войдет в историю как первого олимпийского чемпиона по серфингу среди мужчин.

Второе место занял Каноа Игараси из Японии. Оуэн Райт из Австралии стал бронзовым призером. Достижение этого спортсмена уникально тем, что в 2015 году он получил черепно-мозговую травму и смог восстановиться после нее.

Серфинг дебютировал на Олимпийских играх в Токио. Будет разыгран еще один комплект наград - в соревнованиях у женщин.