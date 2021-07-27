Немка Функ выиграла "золото" в гребном слаломе на байдарке-одиночке на ОИ

Немецкая спортсменка Рикарда Функ стала первой в гребном слаломе на байдарке-одиночке на Олимпийских играх в Токио. Это первая золотая медаль для Германии на нынешней Олимпиаде.

Обладательницей серебряной медали стала испанка Маялен Шурро. На третьей позиции - Джессика Фокс из Австралии.

Россиянки в финале участие не принимали.