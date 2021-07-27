27.07.2021 11:19
Рубрика: Спорт
Немка Функ выиграла "золото" в гребном слаломе на байдарке-одиночке на ОИ
Фото: Patrick Smith/Getty Images
Немецкая спортсменка Рикарда Функ стала первой в гребном слаломе на байдарке-одиночке на Олимпийских играх в Токио. Это первая золотая медаль для Германии на нынешней Олимпиаде.
Обладательницей серебряной медали стала испанка Маялен Шурро. На третьей позиции - Джессика Фокс из Австралии.
Россиянки в финале участие не принимали.
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