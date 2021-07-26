26.07.2021 11:06
Рубрика: Спорт
Словенец Савшек выиграл "золото" в гребном слаломе на каноэ-одиночке
Фото: Bradley Kanaris/Getty Images
Словенец Беньямин Савшек стал победителем Олимпиады в гребном слаломе в соревнованиях каноэ-одиночек. Дистанция покорилась ему за 1 минуту 38,25 секунды.
На второй позиции - Лукаш Роан из Чехии (он уступил победителю 3,71 секунды). Бронзовая медаль - у представителя Германии Сидериса Тасиадиса (+5,45 секунды).
Медаль Савшека стала первым "золотом", завоеванным Словенией на Олимпиаде в Токио.
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