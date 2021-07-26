Словенец Савшек выиграл "золото" в гребном слаломе на каноэ-одиночке

Словенец Беньямин Савшек стал победителем Олимпиады в гребном слаломе в соревнованиях каноэ-одиночек. Дистанция покорилась ему за 1 минуту 38,25 секунды.

На второй позиции - Лукаш Роан из Чехии (он уступил победителю 3,71 секунды). Бронзовая медаль - у представителя Германии Сидериса Тасиадиса (+5,45 секунды).

Медаль Савшека стала первым "золотом", завоеванным Словенией на Олимпиаде в Токио.