Том Пидкок стал олимпийским чемпионом по маунтинбайку

На Олимпийских играх в Токио были разыграны медали в маунтинбайке у мужчин. Победу отпраздновал британец Том Пидкок. Его время - 1:25.14. Вторым стал швейцарец Матиас Флюкигер (1:25:34), "бронза" на счету испанца Давида Валеро Серрано (1:25:48).

Олимпийский чемпион Игр в Рио Нино Шуртер из Швейцарии в этой дисциплине стал четвертым.

Единственный предстатель России в этой дисциплине - Антон Синцов - занял 11-ое место.