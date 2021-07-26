26.07.2021 10:49
Рубрика: Спорт
Том Пидкок стал олимпийским чемпионом по маунтинбайку
Фото: Michael Steele/Getty Images
На Олимпийских играх в Токио были разыграны медали в маунтинбайке у мужчин. Победу отпраздновал британец Том Пидкок. Его время - 1:25.14. Вторым стал швейцарец Матиас Флюкигер (1:25:34), "бронза" на счету испанца Давида Валеро Серрано (1:25:48).
Олимпийский чемпион Игр в Рио Нино Шуртер из Швейцарии в этой дисциплине стал четвертым.
Единственный предстатель России в этой дисциплине - Антон Синцов - занял 11-ое место.
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