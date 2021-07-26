Россиянки вышли в плей-офф олимпийского турнира по баскетболу 3х3

У победительниц по восемь очков набрали Анастасия Логунова и Ольга Фролкина. Еще пять баллов добавила Юлия Козик.

Благодаря этой победе россиянки досрочно гарантировали себе выход как минимум в четвертьфинальную стадию. Напомним, на предварительном этапе все восемь команд-участниц проводят по одной игре между собой. Две лучшие команды пробьются в полуфинал напрямую. А еще четыре, занявшие с третьего по шестое места, разыграют путевки в 1/2 финала в четвертьфинале. Сборной России осталось сыграть с командами Франции и Италии.