26.07.2021 09:37
Рубрика: Спорт
Россиянки вышли в плей-офф олимпийского турнира по баскетболу 3х3
Женская сборная России по баскетболу 3х3 одержала свою четвертую победу на турнире в олимпийском Токио. На этот раз наши соотечественницы одолели команду Румынии - 21:12.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
У победительниц по восемь очков набрали Анастасия Логунова и Ольга Фролкина. Еще пять баллов добавила Юлия Козик.
Благодаря этой победе россиянки досрочно гарантировали себе выход как минимум в четвертьфинальную стадию. Напомним, на предварительном этапе все восемь команд-участниц проводят по одной игре между собой. Две лучшие команды пробьются в полуфинал напрямую. А еще четыре, занявшие с третьего по шестое места, разыграют путевки в 1/2 финала в четвертьфинале. Сборной России осталось сыграть с командами Франции и Италии.
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