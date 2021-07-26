Саблистки Великая, Позднякова и Никитина вышли в четвертьфинал Олимпиады

В четвертьфинал соревнований вышли Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина.

36-летняя Великая в 1/8 финала встречалась с итальянкой Ирен Векки. Поединок получился упорным, но олимпийская чемпионка из России победила со счетом 15:12.

Позднякова за выход в четвертьфинал спорила с представительницей Китая Ян Хэнъюй. Дочь главы Олимпийского комитета России с задачей справилась без лишних проблем - 15:8.

Куда более трудным получился поединок Никитиной. Она со счетом 15:13 сломила сопротивление Анны Башты из Азербайджана.