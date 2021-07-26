Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Ближайшие соревнования
Расписание
8:00
Баскетбол 3x3
Румыния - Россия (женщины) / Япония - Россия (мужчины)
9:00
Прыжки в воду
Мужчины, синхронные прыжки, вышка 10 м, финал
9:30
Водное поло
Россия - Венгрия (женщины)
12:15
Фехтование
Женщины - сабля / Мужчины - рапира
Идет  день олимпиады
26.07.2021 07:15
Рубрика: Спорт

Ефимова недовольна, что не может купить олимпийские сувениры

Текст: Анна Козина (Токио)
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Один из лидеров сборной России по плаванию Юлия Ефимова рассказала об условиях проживания в Олимпийской деревне.

Фото: AP Photo/Charlie Riedel
Ефимова: На сотне брассом выиграть "золото" может любая из финалисток

- Деревня маленькая. Но нам же ничего нельзя. Так что по большому счету это не имеет значения, - отметила Ефимова в микст-зоне после полуфинального заплыва на 100 м брассом, по итогам которого попала в финал. - Все условия, все объекты примерно такие же, как на других Олимпиадах (Юля выступала в Пекине-2008, Лондоне-2012 и Рио-2018). Только все меньше в размерах. Столовая, например, одна. Но больше всего бесит сувенирный магазин. Во-первых, в него не попасть. Да и там уже ничего не осталось. А хотелось бы привезти домой какие-то сувениры. Вообще обидно, что никуда нельзя выйти. Многих спортсменов при этом отстраняют от соревнований, что, как мне кажется, делает эту Олимпиаду нечестной.

Юля также призналась, что боялась повторения ситуации с положительным тестом на ковид Ильи Бородина, который не смог со сборов во Владивостоке поехать в Токио.

- Мне и до этого случая было страшно, - сказала Ефимова. - Я даже удивлена, что не я. С моим "везением" я была готова к этому. Но повезло. И все равно на этой Олимпиаде настрой не такой.

Новости чемпионата
В МОК ответили на критику со стороны Ефимовой 07:08
Павлюченкова вышла в третий круг турнира ОИ-2020 06:49
Сборная России осталась без медалей в эстафете 4x100 вольным стилем 06:28
Колесников и Рылов - в финале стометровки на спине 06:19
Российские волейболисты обыграли американцев в матче олимпийского турнира 07:43

Российские волейболисты обыграли американцев в матче олимпийского турнира 07:43

Мужская сборная России одержала вторую победу на олимпийском турнире в Токио. На этот раз команда под началом финского специалиста Туомаса Саммелвуо одолела американцев - 3:1

Ефимова: На сотне брассом выиграть "золото" может любая из финалисток 05:43

Ефимова: На сотне брассом выиграть "золото" может любая из финалисток 05:43

Российская пловчиха Юлия Ефимова, которая отобралась в олимпийский финал на дистанции 100 метров брассом, объяснила, почему в бассейне в Токио спортсмены показывают медленные секунды. Все дело - в утренних финалах

Рапиристки Дериглазова и Коробейникова принесли нашей сборной очередные медали 02:50

Рапиристки Дериглазова и Коробейникова принесли нашей сборной очередные медали 02:50

Российские рапиристки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова принесли нашей сборной сразу две медали: серебряную и бронзовую соответственно. В общении с журналистами Лариса не смогла сдержать эмоций: она расплакалась, рассуждая о выступлении в Токио

Теннисистам в Токио придется побороться с изнуряющей жарой 02:20

Теннисистам в Токио придется побороться с изнуряющей жарой 02:20

На Олимпийских играх в Токио стартовал теннисный турнир, в котором будут разыграны пять комплектов медалей. В трех из них российская сборная может завоевать "золото". О том, как играется под палящим солнцем, после матча рассказал Даниил Медведев