Ефимова недовольна, что не может купить олимпийские сувениры

Один из лидеров сборной России по плаванию Юлия Ефимова рассказала об условиях проживания в Олимпийской деревне.

- Деревня маленькая. Но нам же ничего нельзя. Так что по большому счету это не имеет значения, - отметила Ефимова в микст-зоне после полуфинального заплыва на 100 м брассом, по итогам которого попала в финал. - Все условия, все объекты примерно такие же, как на других Олимпиадах (Юля выступала в Пекине-2008, Лондоне-2012 и Рио-2018). Только все меньше в размерах. Столовая, например, одна. Но больше всего бесит сувенирный магазин. Во-первых, в него не попасть. Да и там уже ничего не осталось. А хотелось бы привезти домой какие-то сувениры. Вообще обидно, что никуда нельзя выйти. Многих спортсменов при этом отстраняют от соревнований, что, как мне кажется, делает эту Олимпиаду нечестной.

Юля также призналась, что боялась повторения ситуации с положительным тестом на ковид Ильи Бородина, который не смог со сборов во Владивостоке поехать в Токио.

- Мне и до этого случая было страшно, - сказала Ефимова. - Я даже удивлена, что не я. С моим "везением" я была готова к этому. Но повезло. И все равно на этой Олимпиаде настрой не такой.