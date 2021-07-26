Сборная России осталась без медалей в эстафете 4x100 вольным стилем

В понедельник в олимпийском бассейне прошло одно из самых интересных и захватывающих соревнований - мужская эстафета 4x100 метров вольным стилем. И тут болельщики были вправе рассчитывать на то, что российская команда сможет побороться за медали.

С первого же этапа вперед ушли пловцы из США. Но Андрей Минаков уверенно держался в группе лидеров. Однако затем наши начали отставать. Владислав Гринев, Владимир Морозов и Климент Колесников заметно уступили соперникам, показав лишь седьмой результат.

Золото у американцев, второе место заняла сборная Италии, бронза у Австралии.