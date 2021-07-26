Сборная России осталась без медалей в эстафете 4x100 вольным стилем
В понедельник в олимпийском бассейне прошло одно из самых интересных и захватывающих соревнований - мужская эстафета 4x100 метров вольным стилем. И тут болельщики были вправе рассчитывать на то, что российская команда сможет побороться за медали.
С первого же этапа вперед ушли пловцы из США. Но Андрей Минаков уверенно держался в группе лидеров. Однако затем наши начали отставать. Владислав Гринев, Владимир Морозов и Климент Колесников заметно уступили соперникам, показав лишь седьмой результат.
Золото у американцев, второе место заняла сборная Италии, бронза у Австралии.
Рапиристки Дериглазова и Коробейникова принесли нашей сборной очередные медали 02:50
Российские рапиристки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова принесли нашей сборной сразу две медали: серебряную и бронзовую соответственно. В общении с журналистами Лариса не смогла сдержать эмоций: она расплакалась, рассуждая о выступлении в Токио
Теннисистам в Токио придется побороться с изнуряющей жарой 02:20
На Олимпийских играх в Токио стартовал теннисный турнир, в котором будут разыграны пять комплектов медалей. В трех из них российская сборная может завоевать "золото". О том, как играется под палящим солнцем, после матча рассказал Даниил Медведев