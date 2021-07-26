Ефимова и Чикунова вышли в финал на 100 метров брассом

Состоялись полуфинальные заплывы на дистанции 100 метров брассом у женщин. Ефимова пришла к финишу третьей, Чикунова - четвертой. В итоге обе россиянки получили право побороться за медали Игр.

29-летняя Ефимова показала пятый результат, а 16-летняя Чикунова отобралась в финал с шестым временем.

Финал в этом виде программы пройдет 27 июля.