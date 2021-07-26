Маргарет Макнил из Канады выиграла золото в плавании на 100 м баттерфляем

Представительница Канады Маргарет Макнил завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем.

Второе место заняла китаянка Чжан Юйфэй, третьей финишировала австралийка Эмма Маккеон, пишет ТАСС.

Напомним, накануне пловчиха из Японии Юи Охаси выиграла золото в комплексном плавании на 400 метров. Она опередила ставшую второй американку Эмму Веянт. Бронза досталась еще одной спортсменке из США Хали Фликингер.