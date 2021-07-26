В МОК ответили на критику со стороны Ефимовой

В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на слова российской пловчихи Юлии Ефимовой о раннем начале финалов соревнований в плавании.

После полуфинального заплыва Ефимова рассказала о том, что из-за интересов бродкастеров финальные заплывы Игр начинаются очень рано. По ее мнению, организаторы не учли интересы самих пловцов.

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс ответил на слова россиянки.

"Не первый раз мы слышим такую критику. Увы, не было внесено никаких изменений. Они не могут выбрать время для тренировок и настроиться. Конечно, спортсмены хотят быть более производительными, но в то же время нужно учитывать требования бродкастеров, которые продвигают спортсменов. Нужно учитывать техническую сторону. Это выгодно не только вещателям, но и спортсменам", - приводит слова Адамса РИА Новости.