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Идет  день олимпиады
26.07.2021 07:08
Рубрика: Спорт

В МОК ответили на критику со стороны Ефимовой

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на слова российской пловчихи Юлии Ефимовой о раннем начале финалов соревнований в плавании.

Фото: AP Photo/Charlie Riedel
Ефимова: На сотне брассом выиграть "золото" может любая из финалисток

После полуфинального заплыва Ефимова рассказала о том, что из-за интересов бродкастеров финальные заплывы Игр начинаются очень рано. По ее мнению, организаторы не учли интересы самих пловцов.

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс ответил на слова россиянки.

"Не первый раз мы слышим такую критику. Увы, не было внесено никаких изменений. Они не могут выбрать время для тренировок и настроиться. Конечно, спортсмены хотят быть более производительными, но в то же время нужно учитывать требования бродкастеров, которые продвигают спортсменов. Нужно учитывать техническую сторону. Это выгодно не только вещателям, но и спортсменам", - приводит слова Адамса РИА Новости.

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