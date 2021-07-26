Ефимова: На сотне брассом выиграть "золото" может любая из финалисток
Российская пловчиха Юлия Ефимова, которая отобралась в олимпийский финал на дистанции 100 метров брассом, объяснила, почему в бассейне в Токио спортсмены показывают медленные секунды. Все дело - в утренних финалах.
"Действительно тяжело плыть утром. Об этом все результаты говорят на любых дистанциях, - отметила Ефимова. - Мы вчера поздно-поздно закончили, сегодня рано-рано снова в бассейн. Пока отойдешь от вечерней сессии, поздно уснешь, потом рано вставать. Сколько бы ты ни тренировался - а все основные тренировки с утра - все равно не идет результат. Если бы чуть попозже. Хотя бы днем".
Неоднократная чемпионка мира и призер Олимпийских игр считает, что рекордов мира мы можем и не дождаться.
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