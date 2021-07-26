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Идет  день олимпиады
26.07.2021 07:43
Рубрика: Спорт

Российские волейболисты обыграли американцев в матче олимпийского турнира

Мужская сборная России одержала вторую победу на олимпийском турнире в Токио. На этот раз команда под началом финского специалиста Туомаса Саммелвуо одолела американцев - 3:1 (25:23, 27:25, 21:25, 25:23).
Текст: Илья Соболев (Токио)
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Напомним, в стартовом матче наши одолели Аргентину - 3:1 (21:25, 25:23, 25:17, 25:21). Но сегодня россиянам противостоял соперник посерьезнее. Сборная США произвела сильное впечатление уже здесь в Токио, буквально разорвав в первом туре Францию - 3:0 (25:18, 25:18, 25:22). Но и без того было известно, что "звездно-полосатая" команда из категории топ. На последнем чемпионате мира в 2018 году они стали третьими, а на предыдущей Олимпиаде-2016 в Рио американцы завоевали "бронзу", обыграв в матче за третье место как раз нашу команду. Впрочем, со "звездно-полосатыми" связаны у нас и приятные воспоминания. Именно после труднейшей победы над ними в группе началось восхождение россиян к олимпийскому "золоту" на Играх-2012 в Лондоне.

"Надеюсь, в матче с США покажем свою игру",- сказал после нервной встречи с Аргентиной лидер наших Максим Михайлов. И в первых двух сетах, несмотря на упорство соперника, россиянам это удавалось. А вот затем Соединенные Штаты стали по крупицам переламывать ход игры. Третью партию они забрали и завладели инициативой в четвертой. Но в концовке наши парни проявили характер, отыгравшись со счета 18:21. И довели дело до красивой победы.

Следующий матч сборная России проведет против своего извечного оппонента, команды Бразилии, 28 июля.

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