13-летняя японка Нисия стала олимпийской чемпионкой в скейтбординге

В Токио разыграна вторая медаль в скейтбординге - новой дисциплине, которая дебютирует на нынешней Олимпиаде. В соревнованиях у женщин в дисциплине "стрит" победы добилась 13-летняя представительница Японии Момидзи Нисия.

Она набрала 15,26 балла. Серебряную медаль завоевала представительница Бразилии Райсса Лил - 14,64 балла. "Бронза" у еще одной японки Фуны Накаями - 14,49 балла.

Эта золотая медаль стала шестой для Японии, и хозяева Игр сравнялись со сборной Китая.