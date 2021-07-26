Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Ближайшие соревнования
Расписание
9:00
Прыжки в воду
Мужчины, синхронные прыжки, вышка 10 м, финал
9:30
Водное поло
Россия - Венгрия (женщины)
12:15
Фехтование
Женщины - сабля / Мужчины - рапира
13:00
Спортивная гимнастика
Мужчины, командное многоборье, финал
Идет  день олимпиады
26.07.2021 07:58
Рубрика: Спорт

13-летняя японка Нисия стала олимпийской чемпионкой в скейтбординге

Текст: Максим Домчев
Фото: Ezra Shaw/Getty Images Фото: Ezra Shaw/Getty Images
Фото: Ezra Shaw/Getty Images

В Токио разыграна вторая медаль в скейтбординге - новой дисциплине, которая дебютирует на нынешней Олимпиаде. В соревнованиях у женщин в дисциплине "стрит" победы добилась 13-летняя представительница Японии Момидзи Нисия.

Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino
Скейтбординг на Олимпиаде в Токио

Она набрала 15,26 балла. Серебряную медаль завоевала представительница Бразилии Райсса Лил - 14,64 балла. "Бронза" у еще одной японки Фуны Накаями - 14,49 балла.

Эта золотая медаль стала шестой для Японии, и хозяева Игр сравнялись со сборной Китая.

Новости чемпионата
Рапирист Кирилл Бородачев вышел в четвертьфинал олимпийского турнира 09:08
Павлюченкова осталась единственной россиянкой в одиночном разряде в Токио 08:27
Ефимова недовольна, что не может купить олимпийские сувениры 07:15
В МОК ответили на критику со стороны Ефимовой 07:08
Саблистки Великая, Позднякова и Никитина вышли в четвертьфинал Олимпиады 08:39

Саблистки Великая, Позднякова и Никитина вышли в четвертьфинал Олимпиады 08:39

Три российские саблистки продолжают борьбу за медали Олимпийских игр в Токио. В четвертьфинал соревнований вышли Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина

Российские волейболисты обыграли американцев в матче олимпийского турнира 07:43

Российские волейболисты обыграли американцев в матче олимпийского турнира 07:43

Мужская сборная России одержала вторую победу на олимпийском турнире в Токио. На этот раз команда под началом финского специалиста Туомаса Саммелвуо одолела американцев - 3:1

Ефимова: На сотне брассом выиграть "золото" может любая из финалисток 05:43

Ефимова: На сотне брассом выиграть "золото" может любая из финалисток 05:43

Российская пловчиха Юлия Ефимова, которая отобралась в олимпийский финал на дистанции 100 метров брассом, объяснила, почему в бассейне в Токио спортсмены показывают медленные секунды. Все дело - в утренних финалах

Рапиристки Дериглазова и Коробейникова принесли нашей сборной очередные медали 02:50

Рапиристки Дериглазова и Коробейникова принесли нашей сборной очередные медали 02:50

Российские рапиристки Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова принесли нашей сборной сразу две медали: серебряную и бронзовую соответственно. В общении с журналистами Лариса не смогла сдержать эмоций: она расплакалась, рассуждая о выступлении в Токио