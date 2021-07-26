26.07.2021 07:58
Рубрика: Спорт
13-летняя японка Нисия стала олимпийской чемпионкой в скейтбординге
Фото: Ezra Shaw/Getty Images
В Токио разыграна вторая медаль в скейтбординге - новой дисциплине, которая дебютирует на нынешней Олимпиаде. В соревнованиях у женщин в дисциплине "стрит" победы добилась 13-летняя представительница Японии Момидзи Нисия.
Она набрала 15,26 балла. Серебряную медаль завоевала представительница Бразилии Райсса Лил - 14,64 балла. "Бронза" у еще одной японки Фуны Накаями - 14,49 балла.
Эта золотая медаль стала шестой для Японии, и хозяева Игр сравнялись со сборной Китая.
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