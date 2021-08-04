Японка Есодзуми стала олимпийской чемпионкой по скейтбордингу

Золотую медаль завоевала 19-летняя представительница Японии Сакура Есодзуми. В финальных соревнованиях она сумела набрать 60,09 балла.

Призерами игр стали совсем юные спортсменки. Серебро завоевала 12-летняя японская скейтбордистка Кокона Хираки, показавшая результат 59,04 балла. Бронза у 13-летней Скай Браун из Великобритании. Она набрала 56,47 балла. На Играх-2020 скейтбординг дебютирует в программе соревнований.