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Идет  день олимпиады
04.08.2021 07:50
Рубрика: Спорт

Японка Есодзуми стала олимпийской чемпионкой по скейтбордингу

На Олимпиаде в Токио определилась олимпийская чемпионка по скейтбордингу в дисциплине "парк".
Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Золотую медаль завоевала 19-летняя представительница Японии Сакура Есодзуми. В финальных соревнованиях она сумела набрать 60,09 балла.

Фото: Ezra Shaw/Getty Images
13-летняя японка Нисия стала олимпийской чемпионкой в скейтбординге

Призерами игр стали совсем юные спортсменки. Серебро завоевала 12-летняя японская скейтбордистка Кокона Хираки, показавшая результат 59,04 балла. Бронза у 13-летней Скай Браун из Великобритании. Она набрала 56,47 балла. На Играх-2020 скейтбординг дебютирует в программе соревнований.

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