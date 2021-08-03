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Идет  день олимпиады
03.08.2021 19:53
Рубрика: Спорт

Шубенков: Вылечусь и снова в бой

Чемпион мира и неоднократный призер мировых первенств в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков прояснил ситуацию со своим снятием с Олимпийских игр.
Текст: Анна Козина ( Токио)
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Спортсмен, который был одним из претендентов на награды Игр, не вышел на старт в предварительном забеге. Стадион Сергей покинул на инвалидной коляске. Что случилось? Первая информация - травма ахилла, полученная на разминке. Позже выяснилось, что проблемы с ногой у Шубенкова возникли еще на предолимпийском сборе.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Чтобы прекратить все спекуляции на тему его попадания в олимпийскую десятку - а именно столько наших легкоатлетов Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) допустила до поездки в Токио в нейтральном статусе, - спортсмен написал пост в Instagram. Причем сам выбрал форму "вопрос-ответ".

Что случилось?

Сергей Шубенков: Надрыв ахилла на левой ноге во время разминки.

Правда, что ты травмировался еще в Новогорске?

Сергей Шубенков Не совсем так. В Новогорске у меня обострился хронический тенденит (воспаление сухожилия).

И, зная об этом, ты все равно поехал?

Сергей Шубенков: Поехал, потому что воспаление удалось снять, а боль отступала с каждым днем. Хронические болячки есть у всех профессиональных спортсменов, и тот же вялотекущий тенденит не помешал мне ни пробежать 12,92 (секунды) в 2018 году, ни 13,19 7 июля в Венгрии.

Почему никого не предупредил?

Сергей Шубенков: Все, кому нужно было знать, были в курсе. А рассказывать публично о своих болячках не хотел. Заявка на олимпийскую "десятку" закрылась 28 июня, и вносить изменения с тех пор было нельзя. Тогда мои ноги не болели совсем.

Шубенков также отметил, что ему потребуется время на восстановление, но о завершении карьеры он не думает.

- Год выдался богатым на приключения. Возьму пока паузу, отдохну, вылечусь и снова в бой, - подчеркнул спортсмен.

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