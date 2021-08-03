Тренер гимнаста Дениса Аблязина рассказал, как боролись за медали

- Это был очень сложный подготовительный период. В конце 2019 года Денис серьезно сломал ногу, ставили пластины. В этот момент его оставили тренеры, которые работали с ним. Видимо, не поверили, что после такой травмы можно восстановиться. Нога не позволяла работать в полную силу. До этого у меня был олимпийский призер из Узбекистана. Поэтому мне поступило от него предложение о работе. Я знаю Дениса давно, он - настоящий боец. Мы шли постепенно, не рисковали и все правильно сделали, - говорит наставник гимнаста Анатолий Олушев.

Пандемия и перенос Олимпиады сыграли на руку, Денис успел набрать пик формы. Тренер следил за выступлением своего воспитанника в прямом эфире по телевизору. Серьезных оплошностей не заметил. Результатом остался доволен. Хотя шестое место на кольцах станет уроком - гимнастика не стоит на месте, нужно постоянно наращивать базу или делать чище.

За выступлением Дениса Аблязина земляки следили с замиранием сердца и очень переживали, что вторая золотая медаль в опорном прыжке буквально уплыла из его рук из-за судейского решения.

- Очень обидное серебро. Но в спорте так бывает. Было бы справедливо при таком совпадении оценок - вплоть до тысячных балла, дать две золотых медали. Денис в обоих прыжках был очень хорош, - говорит врио министра физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Кстати, во время Олимпиады в Токио региональные власти приняли решение о поощрении тренеров, воспитавших олимпийских призеров. После выхода на пенсию им ежемесячно будут доплачивать из регионального бюджета за золото - 50 тысяч рублей, серебро - 40 тысяч, бронзу - 30 тысяч рублей. Это поможет поддержать олимпийское движение.

Дениса Аблязина с завершением выступления на Олимпиаде поздравил врио главы региона Олег Мельниченко.

"Вы в очередной раз доказали свой профессионализм, отточенный годами соперничества с сильнейшими гимнастами мира, продемонстрировали присущие патриотам России мужество и силу воли. Ваша награда в копилке российской сборной - бесценна. Жители Пензенской области гордятся Вами и болеют за Вас", - говорится в официальном обращении.

В Пензу Денис должен приехать 6 августа. Ему готовят торжественный прием. Ожидается автограф-сессия для местных болельщиков и смена экспозиции в местном музее спорта, где спортсмену посвящен отдельный стенд.