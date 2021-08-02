Россиянин Денис Аблязин завоевал "серебро" в опорном прыжке

Денис Аблязин остался с "серебром" только лишь потому, что у него была менее сложная программа, чем у соперника. Фото: РИА Новости

В воздухе повисло слово "протест". Но на самом деле претензий к судьям быть не могло. Ситуацию прояснила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко. Судьбу медали решила более высокая базовая сложность одного из прыжков: 6,0 у Син Джи Хван против 5,6 у Аблязина.

- Протест мы не подавали. При равных результатах в опорном прыжке судят не по качеству исполнения, а по наиболее трудному прыжку, - сказала Родионенко журналистам. - Кореец прыгнул шестибалльный прыжок, вот и все, других разговоров быть не может.

Хорошо, что вся эта неразбериха и накаленная атмосфера не помешали Аблязину все-таки порадоваться личной медали.

- Третья Олимпиада, третий финал на прыжке - все с медалями. Это круто, - подчеркнул спортсмен.

Кстати, Ангелина Мельникова как раз разделила свою медаль с гимнасткой из Японии Маи Мураками. И Ангелина, и хозяйка Игр в вольных упражнениях набрали 14,166 балла и получили две "бронзы". Сразу ремарка: сложность программы у обеих спортсменок была одинаковой - 5,9.