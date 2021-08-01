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01.08.2021 20:10
Рубрика: Спорт

Российские легкоатлеты выступили неудачно в Токио

На олимпийском стадионе в Токио представляют участников финала в мужских прыжках в высоту. Илья Иванюк демонстрирует лунную походку. Он - лидер сезона с прыжком на 2,37 м. Михаил Акименко тоже в хорошем настроении - складывает пальцы рук в свой любимый жест сердечко. Оба россиянина - среди основных претендентов на медали.
Текст: Анна Козина (Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск № 172(8523)
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Но и соперников достаточно. Самые явные - белорус Максим Недосеков, который тоже в этом году прыгал на 2,37 м, а также чемпион мира 2019 года Мутаз Баршим из Катара. Ему-то наши парни и уступили в два года назад в Дохе. Акименко стал вторым, Иванюк - третьим.

Фото: Gettyimages
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Но на этот раз планку не удержали. Иванюк говорил о том, что постарается получить удовольствие от выступления, пытался завести себя в секторе. Но у Ильи результативные попытки закончились на высоте 2,30. У Михаила Акименко - на 2,33. Это шестое и девятое места соответственно. Победителями состязаний стали сразу двое - предсказуемый лидер Мутаз Баршим и "темная лошадка" итальянец Джанмарко Тамбери, лучшим результатом которого до этого был прыжок на 2,30. Оба без осечек допрыгали до 2,37. Белорус Максим Недосеков занял третье место.

Прыгунья в длину Дарья Клишина не попала даже в финал. Она совершила заступ в первых двух попытках в квалификации. А в третьей - не смогла выполнить прыжок, остановившись на разбеге. Дорожку спортсменка покидала, держась за заднюю поверхность правого бедра. А чуть позже покинула арену - на коляске, потому что сама идти не могла. Даже на ногу наступить было невозможно. Потом спортсменке выдали костыли и отвезли в поликлинику Олимпийской деревни.

Дарья Клишина получила травму и покинула олимпийскую арену на коляске 

Там Клишиной сделали МРТ, чтобы понять характер повреждения. Но даже без официального диагноза было понятно, что спортсменке больно. Не только физически. Ситуация тем обиднее, что в Токио Даша поехала в числе 10 российских атлетов, которых допустили до Олимпиады в нейтральном статусе. Разрешений на международные старты мы получили больше ста, но Всемирная легкоатлетическая ассоциации (World Athletics) в отношении чемпионатов мира и Олимпийских игр была строга: только 10 человек. И каждое место в шорт-листе, каждое выступление - выстраданное. Увы, Даше не хватило соревновательной практики.

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