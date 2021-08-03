Российские ватерполистки вышли в полуфинал Олимпиады
Женская сборная России по водному поло в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио нанесла поражение команде Австралии - 9:8.
Россиянки удачно начали встречу и выиграли первую четверть со счетом 4:2. В дальнейшем соперницы пытались сократить отставание в счете, но наши девушки четко действовали в обороне и отвечали результативными атаками. В итоге встреча завершилась победой - 9:8.
В полуфинале россиянки встретятся со сборной США, которая в Токио защищает титул олимпийских чемпионок. В другом полуфинале встретятся команды Испании и Венгрии.
Отец Сергея Каменского оценил олимпийский результат спортсмена 10:45
"Сергей - молодец, стрелял очень хорошо, превысил свой лучший результат, но этого оказалось мало, - отметил в разговоре с "РГ" отец и первый тренер серебряного и бронзового медалиста Игр в Токио Сергея Каменского. - Нельзя сказать, что Серега проиграл. Это китаец выиграл, показав еще лучшую стрельбу"