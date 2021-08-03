Российские ватерполистки вышли в полуфинал Олимпиады

Женская сборная России по водному поло в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио нанесла поражение команде Австралии - 9:8.

Россиянки удачно начали встречу и выиграли первую четверть со счетом 4:2. В дальнейшем соперницы пытались сократить отставание в счете, но наши девушки четко действовали в обороне и отвечали результативными атаками. В итоге встреча завершилась победой - 9:8.

В полуфинале россиянки встретятся со сборной США, которая в Токио защищает титул олимпийских чемпионок. В другом полуфинале встретятся команды Испании и Венгрии.