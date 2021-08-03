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Идет  день олимпиады
03.08.2021 15:08
Рубрика: Спорт

Российские ватерполистки вышли в полуфинал Олимпиады

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Женская сборная России по водному поло в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио нанесла поражение команде Австралии - 9:8.

Россиянки удачно начали встречу и выиграли первую четверть со счетом 4:2. В дальнейшем соперницы пытались сократить отставание в счете, но наши девушки четко действовали в обороне и отвечали результативными атаками. В итоге встреча завершилась победой - 9:8.

В полуфинале россиянки встретятся со сборной США, которая в Токио защищает титул олимпийских чемпионок. В другом полуфинале встретятся команды Испании и Венгрии.

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