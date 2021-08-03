Штангист Наниев не смог завоевать медаль Олимпиады в Токио

Во вторник на Олимпиаде в Токио прошли соревнования по тяжелой атлетике в весовой категории до 109 кг. В этом виде Россию представлял Тимур Наниев.

В первом упражнении - рывке - он поднял штангу весом 188 кг, а в толчке - 221 кг. От бронзы россиянина отделил всего один килограмм.

Установив олимпийский рекорд, победу одержал штангист из Узбекистана Акбар Джураев - 430 (193+237). Вторым стал Симон Мартиросян из Армении - 423 кг (195+228). С результатом 410 кг бронзу завоевал латвийский спортсмен Артур Плетниекс - 410 (108+230).