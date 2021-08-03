Российские синхронистки заняли первое место в квалификации

Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина показали лучший результат по итогам технической программы в предварительном турнире по синхронному плаванию на Олимпийских играх в Токио.

По сумме двух выступлений россиянки набрали 195,0079 балла (97,9000 в произвольной программе, 97,1079 - в технической). Второй результат показал китайский дуэт -191,7832.

На третьей строчке сборная Украины -188,7953.

По итогам квалификации в финал вышли 12 дуэтов, которые 4 августа определят победителя и призеров Игр.