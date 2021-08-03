Российские синхронистки заняли первое место в квалификации
Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина показали лучший результат по итогам технической программы в предварительном турнире по синхронному плаванию на Олимпийских играх в Токио.
По сумме двух выступлений россиянки набрали 195,0079 балла (97,9000 в произвольной программе, 97,1079 - в технической). Второй результат показал китайский дуэт -191,7832.
На третьей строчке сборная Украины -188,7953.
По итогам квалификации в финал вышли 12 дуэтов, которые 4 августа определят победителя и призеров Игр.
Отец Сергея Каменского оценил олимпийский результат спортсмена 10:45
"Сергей - молодец, стрелял очень хорошо, превысил свой лучший результат, но этого оказалось мало, - отметил в разговоре с "РГ" отец и первый тренер серебряного и бронзового медалиста Игр в Токио Сергея Каменского. - Нельзя сказать, что Серега проиграл. Это китаец выиграл, показав еще лучшую стрельбу"