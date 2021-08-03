Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Расписание Новости Медальный зачет Виды спорта Сборная России
Ближайшие соревнования
Расписание
12:10
Борьба
Греко-римская борьба - финалы - до 77 кг, до 97 кг / Женская борьба - финал - до 68 кг
13:20
Легкая атлетика
Вечерняя сессия
13:50
Водное поло
1/4 финала: Австралия - Россия (женщины)
Идет  день олимпиады
03.08.2021 13:49
Рубрика: Спорт

Гимнаст Нагорный завоевал бронзу Олимпиады на перекладине

Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль в упражнениях на перекладине на Олимпиаде в Токио.
Текст: Анна Козина (Токио)
Фото: Elsa/Getty Images Фото: Elsa/Getty Images
Фото: Elsa/Getty Images

Нагорный выступал вторым, набрал за упражнение 14,533 балла и долго лидировал в заключительном финале гимнастического турнира. Однако его обошли японец Даики Хасимото (15,066 балла) и хорват Тин Србич (14,900 балла).

Таким образом Нагорный смог взять хотя бы одну медаль в индивидуальных видах. После победы в командном многоборье и бронзы в личном первенстве, спортсмен не мог собраться на выступление.

Он стал пятым в опорном прыжке, хотя является действующим чемпионом мира на этом снаряде, и седьмым на вольных упражнениях.

Сергей Шубенков снялся с Олимпиады из-за травмы
Новости чемпионата
Омские власти выплатят чемпионке ОИ Бацарашкиной более 7 млн рублей 14:08
Сергей Шубенков снялся с Олимпиады из-за травмы 13:42
"Ментальные проблемы" не помешали Симоне Байлз выиграть бронзу Олимпиады 12:53
Германия с мировым рекордом выиграла женскую командную гонку на треке 12:39
Боксер Батыргазиев вышел в финал Олимпийских игр в Токио 12:36
Определился соперник российских волейболистов в полуфинале Олимпиады 09:01

Определился соперник российских волейболистов в полуфинале Олимпиады 09:01

Мужская сборная Бразилии по волейболу обыграла команду Японии в четвертьфинальном матче олимпийского турнира. В полуфинале, который пройдет 5 августа, бразильцы сыграют с россиянами - ранее наши спортсмены одолели канадцев

Каменский завоевал свою вторую награду в Токио 02.08.2021

Каменский завоевал свою вторую награду в Токио 02.08.2021

Россиянин Сергей Каменский стал серебряным призером Олимпиады в стрельбе из винтовки из трех положений с дистанции 50 метров, набрав 464,2 очка. "Золото" досталось китайскому стрелку Чжану Чанхуну, установившему новый мировой рекорд - 466,0

Велогонщицы Шмелева и Войнова завоевали "бронзу" в командном спринте 02.08.2021

Велогонщицы Шмелева и Войнова завоевали "бронзу" в командном спринте 02.08.2021

Российские велогонщицы Дарья Шмелева и Анастасия Войнова завоевали бронзовые медали в командном спринте, открывшем программу соревнований на велотреке на Олимпийских играх. И важность этой награды не стоит недооценивать

Российские гандболистки завершили групповой этап победой над Испанией 02.08.2021

Российские гандболистки завершили групповой этап победой над Испанией 02.08.2021

Женская сборная России по гандболу одержала третью победу подряд в группе на Олимпиаде в Токио, обыграв в поединке пятого тура испанок со счетом 34:31. Соперник наших спортсменок по четвертьфиналу определится позднее. Матчи плей-офф состоятся 4 августа