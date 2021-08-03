Гимнаст Нагорный завоевал бронзу Олимпиады на перекладине
Нагорный выступал вторым, набрал за упражнение 14,533 балла и долго лидировал в заключительном финале гимнастического турнира. Однако его обошли японец Даики Хасимото (15,066 балла) и хорват Тин Србич (14,900 балла).
Таким образом Нагорный смог взять хотя бы одну медаль в индивидуальных видах. После победы в командном многоборье и бронзы в личном первенстве, спортсмен не мог собраться на выступление.
Он стал пятым в опорном прыжке, хотя является действующим чемпионом мира на этом снаряде, и седьмым на вольных упражнениях.
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