Германия с мировым рекордом выиграла женскую командную гонку на треке

Во вторник на олимпийском велотреке разыгрываются очередные комплекты медалей. В командной гонке у женщин победу одержала сборная Германии. Немки установили новый мировой рекорд - 4 минуты 4,242 секунды.

В решающем заезде они победили команду Великобритании. Бронза у американок.

У мужчин олимпийскими чемпионами стали спортсмены из Нидерландов. В финале они опередили британцев, а бронза у Франции.

Россияне Иван Гладышев, Денис Дмитриев и Павел Якушевский стали шестыми.