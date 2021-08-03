03.08.2021 12:39
Рубрика: Спорт
Германия с мировым рекордом выиграла женскую командную гонку на треке
Фото: Thibault Camus/AP
Во вторник на олимпийском велотреке разыгрываются очередные комплекты медалей. В командной гонке у женщин победу одержала сборная Германии. Немки установили новый мировой рекорд - 4 минуты 4,242 секунды.
В решающем заезде они победили команду Великобритании. Бронза у американок.
У мужчин олимпийскими чемпионами стали спортсмены из Нидерландов. В финале они опередили британцев, а бронза у Франции.
Россияне Иван Гладышев, Денис Дмитриев и Павел Якушевский стали шестыми.
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02.08.2021
02.08.2021
02.08.2021
Российские гандболистки завершили групповой этап победой над Испанией 02.08.2021
Женская сборная России по гандболу одержала третью победу подряд в группе на Олимпиаде в Токио, обыграв в поединке пятого тура испанок со счетом 34:31. Соперник наших спортсменок по четвертьфиналу определится позднее. Матчи плей-офф состоятся 4 августа