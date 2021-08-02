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Идет  день олимпиады
02.08.2021 21:45
Рубрика: Спорт

Велогонщицы Шмелева и Войнова завоевали "бронзу" в командном спринте

Российские велогонщицы Дарья Шмелева и Анастасия Войнова завоевали бронзовые медали в командном спринте, открывшем программу соревнований на велотреке на Олимпийских играх. И важность этой награды не стоит недооценивать.
Текст: Илья Соболев (Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8524)
В споре за медаль представительницы России Войнова и Шмелева проехали два круга за 32,252 секунды. Фото: Reuters

На поклон к горе Фудзи

Чтобы вживую увидеть выступление Дарьи Шмелевой и Анастасии Войновой в командном спринте, мне пришлось пожертвовать сном. Соревнования среди гонщиков на треке проводятся на велодроме Идзу, расположенном на одноименном острове. Это в двух с половиной часах езды от Токио, и обычные медиашаттлы туда не ходят. Зато ходит специальный автобус, причем с отправлением в пять утра. Неудивительно, что из трех десятков журналистов, забронировавших места на вчерашний рейс, реально явилась максимум треть.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
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Но оно того стоило. Во-первых, по пути в Идзу из окна автобуса открываются фантастические виды на знаменитую гору Фудзи. Как она величественна, как доминирует над всем, что ее окружает - это лучше увидеть собственными глазами. Во-вторых, велосипедный центр, частью которого является велодром, сам по себе место колоритное. Еще лет пять назад на его территории функционировал парк развлечений Идзу. Однако из-за близости к олимпийскому объекту, парк пришлось закрыть. В официальном объявлении говорится, что эта мера временная, и после Игр парк снова откроется, но ржавые, полуразрушенные конструкции производят впечатление заброшенных окончательно. К слову, заброшенные парки развлечений в Японии не редкость: для них даже придумано специальное слово haikou. Но много ли из них пришли в запустение из-за Олимпийских игр?

В-третьих, в отличие от Токио в Идзу пускают болельщиков. В префектуре Сидзуока на этот счет свои порядки. Правда, эффект от присутствия зрителей больше визуальный, нежели шумовой: а все из-за антиковидных рекомендаций болеть сдержанно и без криков.

Подвиг в "бронзе"

Впрочем, вовсе не ради посещения haikou (хотя есть у этих мест своя притягательность) приехал я в Идзу. Равно как и наши девчонки. Командный спринт - их коронная дисциплина. В чем ее суть в интервью "РГ" рассказывала сама Даша Шмелева. "Первую гонщицу, разгоняющую, ставят в станок, а вторую держит судья. Я - разгоняющая. Моя задача - максимально проехать свой круг, а потом сдать смену напарнице. Она первый круг едет у меня на колесе насколько можно экономично. А затем мчит к финишу. По сумме кругов определяется победитель.

Шмелева и Войнова вершину олимпийского командного спринта штурмуют уже не в первый раз. Пять лет назад в Рио россиянки, на тот момент действующие чемпионки мира, взяли "серебро", уступив лишь китайскому дуэту. На последующих мировых стартах Шмелева с Войновой почти не сходили с пьедестала, и в Токио от них тоже ждали медалей.

За последнее время россиянкам пришлось многое преодолеть. У Шмелевой было страшное падение с переломами, а Войнова перенесла тяжелую анемию

Только из коллективной памяти как-то ускользнули драматичные детали последних полутора лет. Даша Шмелева на одном из стартов так упала, что сломала шесть ребер и получила прокол легкого. А Настя долгое время не могла полноценно тренироваться из-за постигнувшей ее анемии. Что это такое, я знаю не понаслышке, потому что сам перенес анемию прошлым летом. Так что, учитывая космическую форму китаянок, взявших "золото", и действующих чемпионок мира немок, ставших вторыми, ценность этой "бронзы" сомнению не подлежит.

- У нас были травмы и болезни, которые каждая из нас лично должна была перебороть, - сказала Шмелева на пресс-конференции, отвечая на мой вопрос о высоких ожиданиях. - Особенно тяжело пришлось в моральном плане. Когда ты падаешь в яму, очень тяжело из нее выбираться. Выбираться не просто, чтобы выйти на уровень своей формы, а чтобы превзойти ее и завоевать олимпийское "золото". Пандемия нам дала еще один год: восстановиться и догнать. Этот год нам очень сильно помог. Мы действительно сумели превзойти свой уровень, сделали все, что могли. Но девчонки и Германии, и Китая очень здорово выступили, обновили мировой рекорд. Мы со своей стороны будем работать и тренироваться, чтобы обновить уже их рекорды.

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