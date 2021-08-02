02.08.2021 14:35
Рубрика: Спорт
Российский борец греко-римского стиля Сергей Семенов выиграл бронзу
Россиянин Сергей Семенов выиграл бронзовую медаль в турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг. Медаль Сергея Семёнова стала 50 для нашей команды на Олимпийских Играх в Токио.
Фото: REUTERS
В поединке за бронзу россиянин встречался с борцом из Чили Ясмани Фернандесом.
Схватка прошла упорно и завершилась со счетом 1:1, однако по последнему результативному действию победителем был объявлен российский борец.
Ранее бронзовую медаль завоевал другой россиянин - Сергей Емелин. В весовой категории до 60 кг он победил Виктора Чобану из Молдавии.
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