Российский борец греко-римского стиля Сергей Семенов выиграл бронзу

В поединке за бронзу россиянин встречался с борцом из Чили Ясмани Фернандесом.

Схватка прошла упорно и завершилась со счетом 1:1, однако по последнему результативному действию победителем был объявлен российский борец.

Ранее бронзовую медаль завоевал другой россиянин - Сергей Емелин. В весовой категории до 60 кг он победил Виктора Чобану из Молдавии.