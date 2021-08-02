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Идет  день олимпиады
02.08.2021 16:40
Рубрика: Спорт

Первая в истории Олимпиад спортсменка-трансгендер не смогла выиграть медаль

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Первая в истории олимпийского движения спортсменка-трансгендер Лорел Хаббард не смогла побороться за медали Олимпиады в Токио.

Фото: AP Photo/Luca Bruno
Китайская штангистка стала олимпийской чемпионкой в весе до 87 кг

У женщин определилась чемпионка Игр в тяжелой атлетике в весовой категории свыше 87 кг. Внимание в этом весе было приковано к Хаббард. До операции по смене пола в 2012 году она была мужчиной.

Решение о допуске 43-летней Хаббард к Олимпийским играм было воспринято по-разному. Одни это приветствовали, другие считали, что, несмотря на смену пола, новозеландка имеет перед соперницами серьезное преимущество в физическом развитии и МОК принял спорное решение.

Олимпийский дебют у Хаббард откровенно не удался. Она не смогла поднять начальный вес в первом упражнении и выбыла из борьбы.

Победила китаянка Ли Вэньвэнь с результатом 320 кг (рывок - 140 кг, толчок - 180 кг). Серебро выиграла британка Эмили Кэмпбелл - 283 кг (122+161), бронзу - американка Сара Роблз - 282 (128+154).

Впрочем, внимание к новозеландской спортсменке было таким, что уже завтра вряд ли кто-то вспомнит имена победительницы и призеров.

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