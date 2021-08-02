Китайская штангистка стала олимпийской чемпионкой в весе до 87 кг

На Олимпиаде в Токио китаянка Ван Чжоуюй выиграла золото в тяжелой атлетике в весовой категории до 87 кг.

Спортсменка показала результат 270 кг (рывок - 120 кг, толчок - 150 кг). На втором месте оказалась Тамара Саласар из Эквадора (263; 113+150), бронзовая награда у Крисмери Сантана из Доминиканской Республики (256; 116+140).

Стоит отметить, что россиянки не принимали участия в этой дисциплине. Для Китая это золото стало 26-м на Играх в Токио. Сборная КНР лидирует в неофициальном командном зачете.